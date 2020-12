Ueli Maurer wird 70 : «Wir verschieben Hochzeit, während Parlament Geburtstag feiert»

Bundesrat Ueli Maurer wird am Dienstag 70. Jahre alt. Das Parlament gratuliert – auf Social Media wird kritisiert.

So wird Ueli Maurer im Nationalratsaal gefeiert.

Der Finanzminister wird am Dienstag 70 Jahre alt.

Der Nationalrat hat am Dienstag mit Ballonen Bundesrat Ueli Maurer zum 70. Geburtstag gratuliert. An seinem runden Geburtstag wird in der grossen Kammer das Covid-Gesetz diskutiert.