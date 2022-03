Elternfreuden - Nationalrätin Christa Markwalder erwartet ihr erstes Kind

Das Schicksal der ukrainischen Zivilbevölkerung liege ihr sehr am Herzen, sagt Aussenpolitikerin Markwalder. Sie sei mehrmals in der Ukraine gewesen, auch als Nationalratspräsidentin 2016.

In wenigen Wochen erwartet Nationalrätin Christa Markwalder ihr erstes Kind, wie die FDP-Politikerin auf eine Anfrage von 20 Minuten hin bestätigt. Für sie und ihren Mann Peter Grünenfelder «ein überraschendes, wunderbares Geschenk und die allergrösste Freude unseres Lebens».

Die veränderten Umstände haben bei der Juristin gar die Freude an einem früheren Hobby wieder geweckt: «Ich habe während der Wintermonate ganz viele Babykleider gestrickt.» Ansonsten sei sie auf das Muttersein gut vorbereitet, im Wissen darum, «dass man nicht alles planen kann».

«Das Schicksal der Bevölkerung liegt mir am Herzen»

Traurig stimmt sie die Situation in der Ukraine, wo auch Spitäler angegriffen werden. «Ich bin entsetzt und erschüttert über das Leid, das derzeit in der Ukraine geschieht.» Sie habe die Ukraine mehrmals besucht, sagt Markwalder, die Mitglied der aussenpolitischen Kommission ist. Auch während ihres Nationalratspräsidiums im Jahr 2016 sei sie dort gewesen. «Mich beschäftigt die Situation sehr, insbesondere jene der werdenden Mütter, die nicht einmal sicher sein können, dass ihre Geburtsklinik nicht durch den russischen Bombenhagel getroffen wird.»

Das Schicksal der Zivilbevölkerung, die in den letzten 30 Jahren so tapfer für ihre Freiheit gekämpft habe, liege ihr am Herzen, sagt Markwalder. «Die Schweiz muss helfen, etwa mit Schutzwesten, die der ukrainischen Bevölkerung unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden.»