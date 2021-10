Samira Marti - Nationalrätin entschuldigt sich auf Instagram bei Tina Turner

In ihrer Instagram-Story entschuldigt sich die Politikerin bei Tina Turner und ihren Fans für die falsche Aussage in der Arena.

Wer aus dem Ausland komme, viel Geld habe und nicht in der Schweiz arbeiten dürfe, weil er keinen Schweizer Pass besitzt, werde pauschalbesteuert. Zahle also sehr wenig Steuern. Darüber echauffierte sich die SP-Politikerin Samira Marti in einer Folge der Arena. Als Sandro Botz sie nach einem konkreten Beispiel fragt, fällt ihr nur Tina Turner (81) ein. Megastar aus dem Ausland, alles andere als ein schmales Bankkonto.

Entschuldigung auf Instagram

Dass dies nicht der Wahrheit entspricht, fliegt ihr alsbald um die Ohren. Die Fangemeinde der Sängerin findet die Aussage aufgrund falscher Fakten alles andere als in Ordnung und weist die 27-Jährige zurecht. In ihrer Instagram-Story entschuldigt sie sich jetzt offiziell bei der Sängerin, die eben doch nicht pauschalbesteuert wird. Nach der Arena fluteten Mails von Fans der 81-Jährigen ihr Postfach. «Ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen mit dem Betreff Tina Turner –alles in Grossbuchstaben», sagt Marti.