Länger schlafen – Nationalrätin fordert nach Pandemie-Erfahrungen späteren Schulstart

Pandemie als flächendeckender Versuch

«Vorbereitung auf die Arbeitswelt»

Ein späterer Schulstart und die damit verbundene Verschiebung der Schulzeit in den späteren Nachmittag könnte diesen negativen Effekt eventuell weiter befördern, so Rösler. Weiter gehöre das Frühaufstehen zum späteren Arbeitsalltag dazu, weshalb dies auch zur Vorbereitung in der Berufswelt dazugehöre. «Ein Pilotversuch in einer Schule wäre aber ganz sicher spannend», sagt Rösler.

Teilnahme an Freizeitaktivitäten möglicherweise gefährdet

Auch Lucius Hartmann, Präsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, steht der Verschiebung der Unterrichtsstunden in den Nachmittag kritisch gegenüber: «Den Schulen liegt die gesellschaftliche Integration der Schüler am Herzen. Durch ausgedehnte Unterrichtszeiten am Nachmittag ist die aktuelle Teilnahme an Freizeitaktivitäten gefährdet.» Sollte ein entsprechendes Vorhaben umgesetzt werden, verlange dies ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, so Hartmann.