Nationalrätin Franziska Ryser ist schwanger – WG wird aufgelöst

Obwohl sie politisch gesehen an verschiedenen Fronten kämpften, wohnten sie zusammen: Franziska Ryser (Grüne), Andri Silberschmidt (FDP) und Mike Egger (SVP). Ende Jahr hat das aber ein Ende.

Darum gehts Die berühmteste Wohngemeinschaft der Schweiz löst sich auf – weil Franziska Ryser schwanger ist.

Ende Jahr ziehen die drei Politiker Andri Silberschmidt, Mike Egger und Franziska Ryser aus.

Die WG sorgte international für Aufsehen.

Alles hat ein Ende – leider gilt das auch für die berühmteste Wohngemeinschaft der Schweiz: Franziska Ryser (Grüne), Andri Silberschmidt (FDP) und Mike Egger (SVP) werden ab 2024 nicht mehr zusammenwohnen. Die gute Nachricht aber ist: Der Grund dafür ist kein Zerwürfnis, zum Beispiel wegen politischer Differenzen. Vielmehr erwartet Ryser im kommenden Frühjahr ihr erstes Kind – das WG-Leben ist dann also nicht mehr so kompatibel. «Wir freuen uns sehr», sagt die 32-Jährige gegenüber dem «Tagblatt». Die Nachricht kommt überraschend: Am 22. Oktober hiess es im «Tages-Anzeiger» noch, dass die Polit-WG bestehen bleiben solle.

Mit ihrem Partner lebt die Grünen-Nationalrätin in St. Gallen. Nun muss sich die junge Familie eine Alternative suchen – etwas, das für die Betreuung des Kindes besser geeignet sei, sagt Ryser. Denn die Politik wird in Rysers Leben weiterhin eine grosse Rolle spielen: Bei der vergangenen Wahl wurde sie – wie alle anderen WG-Mitglieder auch – erneut in den Nationalrat gewählt. Im Februar und März 2024 wird Ryser im Parlament abwesend sein, anschliessend will sie schrittweise wieder einsteigen.

Kein WG-Casting für neue Mitbewohner

Wenn in Wohngemeinschaften jemand auszieht, wird meistens nicht direkt das ganze Projekt aufgelöst. Oft muss dann ein neuer Mitbewohner her! Im Fall der Berner Polit-WG war das aber wohl keine Option. Vielmehr ziehen Mike Egger und Andri Silberschmidt aus – per Ende Jahr ist Schluss. Wohin es die beiden dann verschlagen wird, ist noch völlig unklar. Egger zumindest gilt als denkbarer Kandidat für die St. Galler Kantonsregierung – auch dann würde das Berner WG-Leben nicht mehr gut passen.

Schade ist es allemal, dass die berühmteste WG der Schweiz bald nicht mehr bestehen wird: Denn auch über die Landesgrenzen hinaus war das Trio bekannt – selbst deutsche Staatsmedien berichteten über die Zweckgemeinschaft. Und das, obwohl die WG selbst eher unspektakulär gehalten ist: Die meisten Möbel sind aus dem Brockenhaus: zwölf Holzstühle, ein Tisch, ein Sofa, eine Playstation. Auch eine Ikea-Kommode mit einer kleinen Minibar plus Kaffeemaschine obenauf sind da. Auch der Kühlschrank glänzte nicht durch gutes Gefüllt-Sein. Aber immerhin: Die karge Einrichtung wird beim Auszug ihre Vorteile haben.

