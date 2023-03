Nationalrätin Irène Kälin (36) ist zuhause ausgezogen

Auf den April hin werde sie das mit ihrem Mann gemeinsam bewohnte Domizil in der Gemeinde Oberflachs verlassen und in den Aarauer Stadtteil Rohr ziehen, gab die ehemalige Nationalratspräsidentin bekannt. Das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Elija (4) will sie sich mit ihrem Ehemann Werner De Schepper teilen. Der Bub soll aber «ein Oberflachser bleiben», sagte sie, «und das ist gut so». Nach den Sommerferien kommt er in den Kindergarten, berichtet die «Aargauer Zeitung». Weitere Auskünfte will Kälin nicht geben.