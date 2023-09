Nationalrat: Autobahn A1 soll auf mindestens sechs Spuren ausgebaut werden

Der Nationalrat hat am Montag eine Motion von Nationalrat Erich Hess (SVP/BE) mit 94 Stimmen dafür, 87 Stimmen dagegen und vier Enthaltungen angenommen, die den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Bern und Zürich sowie zwischen Lausanne und Genf auf mindestens sechs Fahrspuren vorsieht.



Die grosse Kammer hat damit dem Antrag des Bundesrats zugestimmt. Als Nächstes muss der Ständerat über die Motion entscheiden. Erich Hess begründete seinen Vorstoss damit, dass das Verkehrsaufkommen auf der 410 Kilometer langen A1 heute wesentlich höher sei als in der Vergangenheit.



Einige Abschnitte, wie beispielsweise zwischen Härkingen SO und Wiggertal LU, wurden bereits auf sechs Fahrspuren erweitert, und eine weitere Erweiterung zwischen Härkingen und Luterbach SO ist in Planung. Trotzdem zählt die A1 heute zu den stark überlasteten Strassen des Landes, wie tägliche Stauwarnungen zwischen Baregg und Zürich, in der Nähe von Lausanne oder zwischen Kirchberg und Bern belegen.