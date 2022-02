Zwei Tage im Koma – Nationalrat Brélaz musste nach Sturz ins künstliche Koma versetzt werden 

Daniel Brélaz ist nach einem schweren Unfall auf dem Weg der Besserung, wie seine Familie am Montag mitteilte. Der Nationalrat stürzte am 1. Februar eine Treppe hinunter und trug gravierende Verletzungen davon. Wie « Le Matin » schreibt, habe der 72-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma und musste im Waadtländer Universitätsspital medizinisch versorgt werden.

Erster grüner Parlamentspolitiker

Die Ärzte mussten Brélaz für 48 Stunden in ein künstliches Koma versetzen. Mittlerweile entwickle sich sein Gesundheitszustand aber positiv, wie seine Familie mitteilt. Daniel Brélaz, der sich 1979 als weltweit erster Politiker einer grünen Partei einen Sitz in einem nationalen Parlament sichern konnte, kündigte im November 2021 seinen Rücktritt an. Er will noch bis zum Ende der Frühjahrssession Teil des Nationalrats bleiben.