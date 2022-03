Dringliche Debatte - «Es braucht auch eine Schweiz, die ihr eigenes Volk schützt»

Der Schutzstatus «S» gelte auch für Menschen, die in der Ukraine eine Aufenthaltsbewilligung hatten, aber nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren können, so Keller-Sutter. Sie bedankt sich bei den Fraktionen, für die wohlwollenden Positionen bei der Aktivierung des Schutzstatus «S». «Es ist das erste Mal in der Geschichte der Schweiz, dass dieser Schutzstatus aktiviert wurde», sagt die Bundesrätin.