Tabakproduktegesetz : Nationalrat hält an Verbot von Mentholzigaretten fest

1 / 1 «Menthol in der Zigarette betäubt gewissermassen die Kehle», warnte Flavia Wasserfallen von der sozialdemokratischen Fraktion im Nationalrat. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Der Nationalrat will Mentholzigaretten verbieten.

Ausserdem wollen beide Kammern strengere Regeln für die Tabakwerbung.

Gesundheitsminister Alain Berset gehörte zu den Siegern der Abstimmung im Nationalrat.

Der Nationalrat sagte im Dezember nach langer Debatte Ja zum neuen Tabakproduktegesetz. Es sei nötig, um mit neuen Massnahmen eine Verringerung des Konsums herbeizuführen. Dieses Anliegen unterstützt auch der Ständerat. Doch es gibt Differenzen: Der Nationalrat will Zutaten in Tabakprodukten verbieten, die das Abhängigkeitspotenzial erhöhen oder die Inhalation erleichtern, etwa Menthol, wie Keystone-SDA-ATS auf parlament.ch schreibt. Der Rat wolle zudem das Ausprobieren einer E-Zigarette in bestimmten Zonen spezialisierter Verkaufsgeschäfte zulassen. Der Ständerat stellte sich bisher aber bei beiden Anliegen quer.

Nun hat der Nationalrat erneut darüber debattiert. Eine Minderheit wollte das Verbot von Mentholzigaretten kippen. Schlussendlich sprach sich der Nationalrat aber wie der Ständerat für das Verbot aus. Beide Kammern wollen, dass die Kantone bei der Tabakwerbung auch strengere Regeln einführen dürfen. Differenzen gibt es also nur noch wenige, trotzdem geht das Geschäft nun nochmals zurück in den Ständerat.

«Sind Sie jetzt süchtig nach Mundwasser?»

Regine Sauter sagte, dass E-Zigaretten viele dazu bewegen könnten, auf weniger schädliche Produkte umzusteigen. «Verkaufsverbote und Restriktionen in der Werbung lassen sich nur aus Gründen des Jugendschutzes rechtfertigen», so die FDP-Nationalrätin. Erwachsene könnten das Gefährdungspotenzial selbst einschätzen. Ein Verbot von Mentholzigaretten sei falsch, unterschiedliche Geschmacksrichtungen müssten weiterhin möglich sein. «Ein Verbot von Zutaten bedeutet einen massiven Eingriff in die Rezepturen und somit in die Wirtschaftsfreiheit der Hersteller», sagte auch SVP-Nationalrat Andreas Glarner.

«Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Menthol süchtig macht», argumentierte Therese Schläpfer. Auch die Behauptung, dass Menthol inhalationsfördernd sei, könne man nicht erhärten. Menthol sei bloss ein Aroma, das auch in Lebensmitteln, Mundhygieneprodukten und Kosmetika vorkomme. Es könne doch nicht sein, dass man den Raucherinnen und Rauchern ihre Lieblingszigaretten verbiete. «Liebe Kolleginnen und Kollegen: Haben Sie schon einmal mit Tribol, dem Kräutermundwasser meines Fraktionskollegen, Ständerat Thomas Minder, Ihren Mund ausgespült?», fragte die SVP-Frau in die Runde. «Dort ist Menthol drin, wie in den meisten anderen Mundwassern. Sind Sie jetzt süchtig nach Mundwasser?»

«Menthol in der Zigarette betäubt die Kehle»

Bundesrat Alain Berset stellte im Nationalrat klar, dass charakteristische Aromen wie Vanille sowieso nicht von einem Verbot betroffen seien, sondern nur Menthol. In der Europäischen Union sei das Mentholverbot seit dem 20. Mai 2020 in Kraft. Es gelte aber nicht für elektronische Zigaretten und rauchlose Produkte – und dieses Vorgehen sei so sinnvoll. Die Grünliberale Fraktion unterstützte sein Votum. «Was ist, wenn neue Substanzen entdeckt werden?», fragte Jörg Mäder. «Müssen diese jedes Mal durch unsere Räte gehen?»

«Menthol in der Zigarette betäubt gewissermassen die Kehle, erleichtert das Inhalieren und unterdrückt den Hustenreiz», sagte Flavia Wasserfallen von der sozialdemokratischen Fraktion. Deshalb seien die «Menthol-Zigis» bei den Jungen so beliebt. Man müsse sie darum verbieten – wie in Österreich, Frankreich und Italien.

Die Argumente der Gegner liefen schlussendlich ins Leere. Die von Sauter und Glarner unterstützten Minderheitsanträge, die strengere Vorschriften betreffend die Werbung und eine rechtliche Gleichstellung von E-Zigaretten und klassischen Tabakprodukten verhindern sollten, scheiterten beide.