Bis zu 300 Franken : Nationalrat sagt Ja zu Bussen für Maskenverweigerer

Der Nationalrat das Covid-19-Gesetz des Bundesrates mit einigen Änderungen an die kleine Kammer weitergegeben. Unter anderem sollen Maskenverweigerer wieder gebüsst werden können.

Der Nationalrat hat am Dienstag bei der Beratung des Covid-19-Gesetzes einige Änderungen gegenüber dem Bundesrat vorgenommen. So ist er zwar damit einverstanden, dass Maskenverweigerer wieder gebüsst werden können. Er will aber, dass dort, wo eine Maskentragpflicht nicht klar erkenntlich ist, auf eine Busse verzichtet werden kann. Ordnungsbussen dürfen in der Schweiz maximal 300 Franken betragen.