Parlamentarier übten in den letzten Wochen zunehmend Kritik an der Lockerungspolitik des Bundesrates – letzte Woche verabschiedete der Nationalrat eine symbolische Erklärung, in der er den Bundesrat aufforderte, per 22. März weitreichende Lockerungen zu beschliessen. Hinter den Appel stellten sich in erster Linie die bürgerlichen Fraktionen.