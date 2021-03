Am Dienstagmorgen stritt der Nationalrat über ein Massnahmenpaket für die Medien. Nach stundenlanger Debatte beschloss er mit 111 zu 67 Stimmen, dass künftig auch Online-Medien pro Jahr 30 Millionen Franken Fördergelder erhalten sollen. Davon sollen vor allem kleine Anbieter profitieren. Abgeschmettert wurde hingegen die Idee eines Mediengutscheins für Junge. Das Gesetz soll vorerst für fünf Jahre gelten. Es geht nun zurück in den Ständerat.

Medienministerin Simonetta Sommaruga hatte in der Debatte an die Parlamentarier appelliert, nicht nur Print-Medien zu unterstützen: «Einheimische Online-Medien sind für unsere Demokratie zunehmend relevant, und deshalb wäre es schon schwierig zu erklären und auch schwierig zu verstehen, warum ausgerechnet in diesem Bereich die Förderung nicht auch vorgenommen werden soll.»

SRG soll sich im Netz weiter beschränken

Auch Zeitungen und Zeitschriften profitieren

Der Nationalrat will die Medienbranche zudem mit weiteren Mitteln stützen. So sollen auch Zeitungen und Zeitschriften direkt oder indirekt 70 Millionen Franken pro Jahr mehr zufliessen als bisher, unter anderem über vergünstigte Post-Tarife bei der Zustellung. Mit weiteren Millionenbeiträgen will die Grosse Kammer in die Ausbildung, Nachrichtenagenturen oder IT-Projekte von Medienunternehmen investieren.