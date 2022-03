Session – Nationalrat will, dass Schweiz für UNO-Sicherheitsrat kandidiert

Am Donnerstag stimmte der Nationalrat dafür.

Die Schweiz strebt eine Kandidatur in den UNO-Sicherheitsrat an.

Neutralität dürfe nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden, so Aussenminister Ignazio Cassis (FDP).

Mit 125 zu 56 Stimmen stimmte der Nationalrat am Donnerstag für eine Kandidatur der Schweiz für den UNO-Sicherheitsrat.

Stimmt der Ständerat am 14. März auch dafür, entscheiden die Wahlen im Juni in New York, ob die Schweiz einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen wird. Dabei handelt es sich um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat für die Jahre 2023 und 2024.