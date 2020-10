Bundesbern : Nationalrat will keine strengeren Lobbying-Regeln

Das Lobbyying in Bern soll nicht transparenter werden. Der Nationalrat hat sich gegen strenge Regeln ausgesprochen.

Der Nationalrat hat am Freitag eine Vorlage, die den Zugang von Lobbyisten zum Bundeshaus neu regeln sollte, in der Gesamtabstimmung abgelehnt. Die Vorlage hat sich damit erledigt.

Geschäft erledigt

Die kleine Kammer hatte dem Projekt in der Wintersession 2018 zugestimmt. In der Sommersession 2019 beschloss der Nationalrat Nichteintreten. In neuer Zusammensetzung nach der Wahl stimmte die grosse Kammer in der zweiten Runde in der Wintersession 2019 dann doch für Eintreten auf die Vorlage. Nun ist das Geschäft definitiv erledigt.