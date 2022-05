Zugang nur mit Kreditkarte: Nationalrat will Porno-Sperre für Minderjährige

Pornografie in Kinderhänden: Laut EVP-Nationalrat Nik Gugger gelangen Buben durchschnittlich bereits mit elf Jahren ungefiltert in Kontakt mit Internetpornografie. In der Schweiz ist es jedoch verboten, Menschen, die jünger als 16 Jahre sind, Pornografie zugänglich zu machen. Dennoch gibt es von den Anbietern keine Hürden, an solche Inhalte zu gelangen.

Deshalb verlangt Gugger, dass Kinder in der Schweiz besser vor Internetpornografie geschützt werden. Der Nationalrat stimmte am Montag dem Vorstoss mit einer Zweidrittelmehrheit zu. «Dem Bundesrat ist nicht bewusst, wie gross die Lücke zwischen Gesetz und Realität ist und er will es auch nicht wahrhaben», sagt Gugger. Das frei verfügbare pornografische Angebot im Inter­net sei rechts­wid­rig und ein mas­si­ver Ver­stoss gegen den Jugend­schutz. Der Bundesrat habe das Problem, dass es ein Gesetz gebe, dieses aber nicht umgesetzt werde.



Der Winterthurer will, dass der Bundesrat die Fernmeldedienstanbieter in die Pflicht nimmt. Swisscom, Salt, Sunrise und andere sollen in Zukunft nur Pornoseiten erlauben, die eine technische Schutzvorkehrung aufweisen, welche die unter 16-Jährigen nicht mit einem Mausklick umgehen können. Die schwächste und einfachste Hürde ist laut Gugger eine Altersregistrierung durch eine Kreditkarte. «Für Jugendliche ist eine solche nicht zu erwerben und die Eltern haben diese in der Regel auf sich», sagt Gugger.