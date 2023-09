Nationalratswahlen: Alfred Ngoyi Wa Mwanza erlebt Rassismus

1 / 3 Alfred Ngoyi Wa Mwanza will in den Schweizer Nationalrat für die SP. Seit seine Kandidatur öffentlich ist, trifft er auf Exkremente. z.V.g. In der Tiefgarage bei seinem Arbeitsplatz urinierte eine Person an das Auto von Ngoyi. Auch sei es in den letzten Wochen schon vorgekommen, dass jemand seinen Darm beim Auto des Politikers entleerte. Für den gebürtigen Kongolesen ist dies ein rassistischer Akt. «Ich habe Angst, dass ich auch physisch angegangen werde», sagt der SP-Politiker. z.V.g. «Ich habe alles, was ich mir zu meinem beruflichen Ziel gesetzt habe, erreicht», so Ngoyi. Dabei sagt er, dass er alles, was er erreicht habe, der Schweiz zu verdanken habe. Deshalb hat er sich ein neues Ziel gesetzt: einen Sitz im Nationalrat für die SP. «Ich will der Schweizer Bevölkerung etwas zurückgeben», so Ngoyi. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Alfred Ngoyi Wa Mwanza kandidiert für einen Nationalratssitz für die SP.

Seit seine Kandidatur bekannt ist, trifft er auf Exkremente.

Für Ngoyi ist dies ein rassistischer Akt.

Auch die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) sagt, dass es sich um einen rassistischen Akt handeln könnte.

2002 kam Alfred Ngoyi Wa Mwanza als Flüchtling aus dem Kongo in die Schweiz. In der Folge absolvierte der 45-Jährige ein Jurastudium, heute bietet er kostenlose Rechtsberatungen in seinem Wohnquartier in Winterthur an. 2016 erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft.

«Ich habe alles, was ich mir zu meinem beruflichen Ziel gesetzt habe, erreicht», so Ngoyi. Dabei sagt er, dass er alles, was er erreicht habe, der Schweiz zu verdanken habe. «Ich will der Schweiz nun etwas zurückgeben und meine Fachkompetenzen für das Wohlbefinden der Bevölkerung einsetzen», so Ngoyi. Deshalb hat er sich ein neues Ziel gesetzt: einen Sitz im Nationalrat für die SP.

«Habe Angst, physisch angegangen zu werden»

Konkret will sich der Schweizer für die Rechte der Frauen einsetzen, für die jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger bessere Lebensbedingungen schaffen und für die Stärkung der Kaufkraft kämpfen. Doch seit bekannt ist, dass Ngoyi für den Nationalrat kandidiert, werden ihm Steine in den Weg gelegt – oder besser gesagt: Exkremente.

«Seit einigen Wochen uriniert jemand an mein Auto und auch der Darm wurde bei meinem Auto schon entleert», sagt Ngoyi und fügt hinzu: «Für mich ist das ein rassistischer Akt.» Etwas nur ansatzweise «Vergleichbares» habe er noch nie erlebt. Ebenfalls werde auch Abfall vor seinem Auto abgestellt. «Ich habe Angst, dass ich in Zukunft gar physisch angegangen werde, wenn ich in der Garage bin», gesteht er. Dass es sich dabei um einen Zufall handelt, schliesst Ngoyi aus. «Die Tiefgarage ist nicht öffentlich zugänglich.»

Über das Erlebte tauschte sich Ngoyi mit Mitarbeitern, Freunden und Bekannten aus. Eine Person aus dem engeren Umfeld des SP-Politikers sagt, dass es sich dabei um Einschüchterungsversuche handle. «Auf rassistische Art und Weise will eine einzelne Person oder eine Gruppierung verhindern, dass eine Person of Color sich für die Schweiz einsetzt.»

«Machtverhältnisse legitimieren»

Angesprochen auf die Vorfälle, die der SP-Politiker schildert, mutmasst Stephanie Graetz von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), dass es sich um einen rassistisch motivierten Akt handeln könnte. «Rassistische Handlungen dienen dazu, Machtverhältnisse zu legitimieren und die eigene Überlegenheit zu demonstrieren.»

Auch in der Chronologie der GRA im letzten Jahr wurden vermehrt Fälle gelistet, bei denen schwarze Fussballer beim Betreten des Spielfeldes mit Bananen beworfen wurden oder gegnerische Fans Affengeräusche machten. «Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass dies ein nicht akzeptables Verhalten und ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung ist», ergänzt Graetz.

Alfred Ngoyi ist nicht der einzige Politiker in der Schweiz, der mit Rassismus oder Hass aus der Bevölkerung konfrontiert wird. Laut einer repräsentativen Umfrage des Recherche-Desks des «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) hatten bereits mehr als ein Viertel der Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit persönlichen Attacken zu kämpfen.