Nationalratskandidaten: Drei stehen ohne Hosen da – und keiner merkt es

Nanu? Wo sind denn die Beine der drei Herren links in der zweiten Reihe hin? Beim Wahlprospekt der Berner Nationalratskandidierenden auf der «Bürgerlichen Stadt- und Landliste» muss man zwei mal hinschauen.

Die Liste 38 in Bern sorgt jedoch für Stirnrunzeln.

In wenigen Wochen sind Wahlen – die Kandidierenden buhlen um Stimmen.

Die Berner Grossrätin Madeleine Amstutz kandidiert für den Nationalrat – auf ihrer eigenen «Bürgerlichen Stadt- und Landliste», da ihr die Kandidatur auf der SVP-Liste verweigert wurde. In ihrem Prospekt liegt aber etwas in der Luft.

Drei Kandidierenden am linken Rand fehlen diese offensichtlich. Sie gingen wohl beim Versuch, alle am Fototermin nicht anwesenden Listenvertreterinnen und Listenvertreter noch per Photoshop ins Bild zu zaubern, vergessen.