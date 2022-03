Nach Rassismus-Vorwurf gegen Aeschi - Nationalratspräsidentin fordert Aufhebung der Immunität

«Die Sätze gehören nicht in den Nationalrat. Sie pauschalisieren eine Menschengruppe», sagt Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller.

Er forderte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) auf, sicherzustellen, dass «auch wirklich nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch tatsächlich Ukrainer sind», in die Schweiz kämen.

Sie regt eine Gesetzesänderung an.

SVP-Nationalrat Thomas Aeschi will verhindern, dass «Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen Ukrainerinnen vergewaltigen».

Vor allem linke Politiker kritisieren, Aeschis Äusserungen seien rassistisch. Weil er die Aussagen im Ratsaal machte, geniesst Aeschi jedoch Immunität gegen strafrechtliche Verfolgung. Jetzt reagiert die grüne Nationalratspräsidentin Irène Kälin. Sie fordert laut «SonntagsZeitung» , dass die absolute Immunität künftig bei «schwerwiegenden und justiziablen Vergehen wie zum Beispiel eindeutig rassistischen Äusserungen oder Aufrufen zu Gewalt» aufgehoben werden kann. Dazu wäre eine Gesetzesänderung notwendig. Zuvor war sie selber in die Kritik geraten, weil sie den SVP-Mann für seine Aussagen nicht rügte.

Aeschis Shitstorm wurde durch einen später veröffentlichten Tweet ausgelöst. Auch in der SRF-Sendung «Arena» vom Freitag waren dessen Äusserungen Thema, Moderator Sandro Brotz nahm ihn ins Kreuzverhör. Dass seine Aussage rassistisch sei, davon wolle der Politiker nichts wissen. Auch wenn dies die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus und Strafrechtler anders sehen würden, wie Brotz ihm vorlegte.

Moderator Sandro Brotz legt sich mit SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi an.

Nur einen Fehler gestand Aeschi in der «Arena» ein. Er hätte ergänzen müssen, dass er sich in seiner Aussage auf einen Vorfall in Deutschland bezogen habe. «Das hätte ich machen müssen.» Trotzdem würde er das Gleiche wieder sagen.