Höchste Schweizerin traf Selenski: «Wir haben den Mut der Ukrainer gespürt»

Der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger sagt: Es wurde viel darüber gesprochen, ob diese Reise richtig war. Ob sie mit der Neutralität vereinbar sei. Nidegger erinnert daran, dass auch vergangene Nationalratspräsidenten in der Ukraine waren. Christa Markwalder etwa vor einigen Jahren. Auch ukrainische Präsidenten seien in der Schweiz gewesen. Es gebe also eine langjährige Tradition von gegenseitigen Besuchen von Parlamentspräsidenten.