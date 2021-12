39 Tage auf dem Bundesplatz – Nationalratspräsidentin verschickte Mitteilung wegen Hungerstreik früher

Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) hat den Hungerstreik von Guillermo Fernandez auf dem Bundesplatz beendet . Am Donnerstagmorgen wurde eine Mitteilung versandt, dass im Mai ein Dialog zwischen Wissenschaft und Parlament über den Klimawandel stattfinden soll. Fernandez, der zuvor 39 Tage für das Klima gehungert hatte, erklärte seinen lebensgefährlichen Einsatz für beendet und sein Ziel für erfüllt.

Zu 20 Minuten sagt Kälin, dass sie die Kommunikation zu diesem Anlass wegen des Hungerstreiks vorgezogen hat. «Der Anlass war bereits mit den Akademien der Wissenschaft geplant. Die Akademien planen ja eine ganze Serie von IPCC-Anlässen, einer davon ist dieser, der am 2. Mai im Nationalratssaal stattfinden wird», so Kälin. «Ich habe aber entschieden, die Kommunikation dieses Anlasses vorzuziehen, in der Hoffnung, dass ich damit Herrn Fernandez eine Hand reichen kann, damit er seinen Hungerstreik beenden und wieder zu seiner Familie zurückkehren kann.»