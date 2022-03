Romanshorn TG – Nationalsozialistische Symbole am Flohmarkt angeboten 

Verbote in Nachbarländern

Für das Verwenden von Symbolen aus dem Nationalsozialismus droht in Deutschland eine Geldstrafe oder eine bis zu dreijährige Freiheitsstrafe. In Österreich ist das Zeigen von NS-Symbolen in der Öffentlichkeit verboten. Ebenso droht in Frankreich eine Strafe für das Tragen und Zurschaustellen von Uniformen oder Zeichen, die an jene einer als kriminell deklarierten Organisation erinnern. (bza)