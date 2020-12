Zwangspause : Nationalspieler Seferovic positiv auf Corona getestet

Der Schweizer wird seinem Club Benfica Lissabon in den nächsten Partien fehlen. Das ist auch für ihn persönlich ein kleiner Rückschlag.

Das vermeldet der Club über die sozialen Medien. Seferovic selbst liess noch nichts verlauten, unklar ist momentan, ob er an Symptomen leidet oder nicht. Fest steht: Das Spiel gegen Portimonense findet ohne den Schweizer Nationalspieler statt und wohl auch weitere. Bereits am 3. Januar spielt Benfica erneut, am 7. Januar dann steht ein nächstes Spiel an.

In der portugiesischen Liga zeichnet sicher derzeit ein Vierkampf um die Meisterschaft ab. Stadtrivale Sporting führt die Liga an, dahinter folgt Braga. Mit einem Sieg gegen Portimonense könnte Benfica die Überraschungsmannschaft überholen. Und auch Porto, der Meister der Saison 2019/20, ist noch dran.

Auch fü r Seferovic selbst ist die Corona-Erkrankung ein kleiner Rückschlag. Der 28-jährige Stürmer hatte in diesem Herbst wieder zu seiner Form gefunden, in neun von zehn Spielen stand er auf dem Platz, dabei erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Im Schnitt trifft er alle 70 Minuten, was ihn verhältnismässig zum besten Torschützen der Liga macht. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison gelangen ihm in 30 Spielen nur sechs Treffer.