Nations League: Schweizer Frauen-Nati verliert 0:1 gegen Italien

Der FC Basel bleibt weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Eigengewächs Andrin Hunziker zog sich im gestrigen Training einen Kreuzbandriss sowie einen Teilriss des Innenbands zu. Der 20-jährige Stürmer wird am Freitag operiert und wird den Baslern mehrere Monate fehlen. Anfangs August zog sich beim FCB bereits Captain Fabian Frei einen Bänderriss am Sprunggelenk zu, Jonathan Dubasin verletzte sich beim Spiel in St. Gallen zum Saisonauftakt ebenfalls an den Bändern. Arnau Comas laboriert aktuell an Oberschenkelproblemen. Sergio Lopez fällt zudem wegen eines Kreuzbandrisses ebenfalls mehrere Monate aus. (flo)