Nations League: Schweizer Nati verliert gegen Schweden

Darum gehts Die Schweiz spielte am Freitagabend gegen Schweden.

Gegen die Weltnummer eins gab es eine knappe Niederlage.

Die Schweiz präsentierte sich im Vergleich zuletzt verbessert.

Zuletzt zählte Nati-Coach Inka Grings einige ihrer Stars an und verlangte eine «Leck-mich-am-Ar***-Mentalität». Sie sparte aber auch nicht mit Kritik an sich selbst und meinte: «Wenn man das Gefühl hat, dass ich nicht mehr die richtige Trainerin bin, ist das so.» Der Hintergrund dieser Worte: 2023 gab es in zwölf Spielen nur einen Sieg bei sieben Remis und vier Niederlagen. Gegen Schweden folgte am Freitagabend die dreizehnte Partie im Jahr – und es war wieder eine Pleite.

Die Frauen-Nati verlor 0:1. Im Gegensatz zu den letzten Spielen präsentierte sich die Schweiz aber stark verbessert. Die Weltnummer eins aus Schweden bekundete sehr viel Mühe. Die Partie war ausgeglichen. Die Schweizerinnen fanden gut ins Spiel. Gefährliche Torchancen blieben allerdings auf beiden Seiten zunächst aus.

In der 32. Minute traf Smilla Vallotto gar mit einem abgefälschten Schuss die Querlatte. Nach 40 Minuten scheiterte Alayah Pilgrim aus aussichtsreicher Position an der Schweden-Keeperin Musovic. Doch wie es so oft ist: Wer die Chancen nicht macht, wird bestraft. So auch am Freitag: Magdalena Eriksson setzte sich kurz vor der Pause durch und traf per Kopf zum entscheidenden 1:0.

1 / 4 Smilla Vallotto war eine der Lichtblicke bei den Schweizerinnen. Mathias Bergeld/Bildbyran/freshfocus Die Frauen-Nati verlor mit 0:1 gegen Schweden. Mathias Bergeld/Bildbyran/freshfocus Hier zu sehen: Alayah Pilgrim. Sie stand in der Startelf und hatte mehrere Chancen. Mathias Bergeld/Bildbyran/freshfocus

Frauen-Nati wartet auf einen Sieg

Was beim Spiel auffiel: Ana Maria Crnogorcevic, die zuletzt nicht aufgeboten wurde, spielte auf der Position als Rechtsverteidigerin. Die Rekordtorschützin und -spielerin kennt diese Position aus der Vergangenheit. Dennoch war es eine Überraschung. Zuletzt wurde Crnogorcevic nämlich stets im Sturm eingesetzt.

Dort spielte jedoch Alayah Pilgrim. Sie ist wie die junge Vallotto eine der jungen und hoffnungsvollen Talente, auf die Grings in der Zukunft setzen möchte. Die beiden schafften es, zu überzeugen – vor allem Vallotto. Sie ist unsere Nati-Skandinavierin, die fast ihr ganzes Leben in Norwegen verbrachte. Auf die Welt kam sie in Genf. In der Westschweiz lebten Vallottos norwegische Mutter und ihr italienischer Vater 20 Jahre lang. Derzeit kickt die junge Fussballerin bei Hammarby in Schweden.

In der Nations League steht die Frauen-Nati nach drei Spielen nun mit null Punkten da. Am Dienstag steht das Spiel gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien an. Der Abstieg aus der Nations-League-Gruppe A, er rückt immer näher – trotz der guten Leistung gegen Schweden. Nach der Partie meinte Trainerin Inka Grings: «Wir werden heute frustriert ins Bett gehen.» Die Leistung bewertete sie grundsätzlich positiv, sie ergänzte auch: «Wir sind in einer Todesgruppe.»