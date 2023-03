Bachmut soll laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fallen

Jens Stoltenberg : Nato-Generalsekretär warnt – Bachmut könnte «in den nächsten Tagen» fallen

Russland steht kurz vor der Einnahme der ukrainischen Stadt Bachmut. Selenski befürchtet, dass Russland danach «freie Bahn» für weitere Eroberungen in der Ostukraine hat.

Bachmut liegt nach monatelangem Beschuss in Trümmern. 20min

Darum gehts Russland steht kurz vor der Einnahme der Stadt Bachmut.

Der Nato-Generalsekretär kann nicht ausschliessen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt.

Selenski spricht von einem möglichen Wendepunkt.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einer russischen Einnahme der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut gewarnt. «Wir können nicht ausschliessen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt», sagte Stoltenberg am Mittwoch am Rande von Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm. Dies wäre nach seinen Worten zwar «kein Wendepunkt» in dem russischen Angriffskrieg. Es zeige aber, «dass wir Russland nicht unterschätzen sollten und wir die Ukraine weiter unterstützen müssen».

1 / 3 Russland soll kurz vor der Einnahme der Stadt Bachmut stehen. AFP «Wir können nicht ausschliessen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt», sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Getty Images Selenski befürchtet, dass durch den Fall von Bachmut «freie Bahn» für weitere Eroberungen Russlands in der Ostukraine entstehen könnte. REUTERS

Wagner-Söldner an vorderster Front

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte zuvor gewarnt, dass durch den Fall von Bachmut «freie Bahn» für weitere Eroberungen Russlands in der Ostukraine entstehen könnte. «Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten», sagte Selenski in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Die russischen Truppen hätten dann «freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk».

Die russische Söldnergruppe Wagner teilte mit, sie habe inzwischen den «östlichen Teil» von Bachmut eingenommen. Seine Einheiten hätten «den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt», sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft. Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe nimmt im bereits seit Monaten andauernden Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle ein.

