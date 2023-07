Nato-Gipfel: G7-Staaten treffen Sicherheitszusagen gegenüber Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Ergebnisse des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius gelobt. «Die Ergebnisse des Gipfels sind gut, aber wenn es eine Einladung gäbe, das wäre ideal», sagte er am Mittwoch.

Das haben die G7-Staaten entschieden

Die G7-Staaten haben gegenüber der Ukraine langfristige und umfassende Sicherheitszusagen getroffen, die über den derzeitigen Krieg gegen die russischen Invasionstruppen hinausreichen. In einer am Mittwoch zum Ende des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius veröffentlichten Erklärung kündigte die G7-Gruppe an, sie wolle «spezifische, bilaterale und langfristige Sicherheitszusagen und -Regelungen» für die Ukraine erarbeiten.