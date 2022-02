Kanton Bern – Natrium im Gurkenglas – so lagern Schulen gefährliche Chemikalien

1 / 6 So gelagert ist Natrium gefährlich: Der Stoff explodiert, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt. Kantonales Laboratorium Bern Dieser flüssige Stoff wurde in einem Konfiglas gelagert. Kantonales Laboratorium Bern Grosse Verwechslungsgefahr besteht, wenn, wie hier, Nahrungsmittel und Chemikalien zusammen gelagert werden. Wer aus dem falschen Behälter trinkt, kann sich verätzen. Kantonales Laboratorium Bern

Darum gehts Das Kantonale Labor Bern hat die Chemikaliensammlung von 45 Schulen der Stufe Sek 1 untersucht.

Ein grosses Problem ist die unsachgemässe Lagerung der Stoffe, die gefährlich werden kann.

Zudem wurde bei Kontrollen explosives Schwarzpulver gefunden.

Wer erinnert sich nicht an Experimente in Chemielektionen? Stoffe reagieren, brennen, teilweise chlöpft es auch. Das ist für Schülerinnen und Schüler anschaulich und spannend, aber nicht ungefährlich. Die Abteilung Umweltsicherheit des Kantonalen Laboratoriums Bern hat den Chemieunterricht in 45 Schulen der Stufe Sek 1 im Rahmen einer nationalen Kampagne unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis – publiziert im aktuellen Jahresbericht – ist ernüchternd. «Die Inspektionen haben gezeigt, dass viele Schulen den Umgang mit Chemikalien nicht geregelt haben», schreibt das zuständige Amt in einer Medienmitteilung. Ein grosses Problem ist die Lagerung der Stoffe, wie Amtsleiter Otmar Deflorin auf Nachfrage von 20 Minuten sagt: «Es ist schon erstaunlich, was bei den Kontrollen alles gefunden wurde.»

Natrium im Gurkenglas

Chemikalien wurden an Schulen teilweise in Konfigläsern gelagert. In einem Fall fanden die Inspekteurinnen und Inspekteure reines Natrium in einem Gurkenglas. «Das kann sehr gefährlich sein», erklärt Deflorin. «Bei Natrium reicht die Zugabe von Wasser für eine heftige Reaktion, sprich eine Explosion.» Bei unsachgemässer Lagerung ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Wasser in die Verpackung gerät.

Auch veraltete (also z. B. nach nicht mehr gültigen Giftklassen beschriftete) und kaputte Chemikalienbehälter wurden bemängelt. Zudem wurde das Zusammenlagerungsverbot von Chemikalien und Lebensmitteln teilweise missachtet. So wurden beispielsweise ätzende Stoffe neben vollen oder angebrauchten Cola- und Weinflaschen gefunden. «Da besteht Verwechslungsgefahr», sagt Deflorin. «Wer aus der falschen Flasche trinkt, kann sich schlimme Verätzungen zuziehen. Das ist etwas, das immer wieder vorkommt.»

Schwarzpulver von Spezialisten entsorgt

Ebenfalls an Schulen aufgetaucht sind explosive Stoffe wie Schwarzpulver und sogenannte Pikrate – das sind Salze, die explodieren können. «Diese Stoffe wurden in Zusammenarbeit mit Spezialistinnen und Spezialisten entsorgt», sagt Deflorin. Sprengmittel sind gemäss Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe bewilligungspflichtig. Ob die Verantwortlichen an den betreffenden Schulen immer über eine Bewilligung verfügt haben, ist unklar.

Wie gross war die Gefahr durch die unsachgemäss gelagerten Chemikalien, die bei den Kontrollen gefunden wurden? «Aus meiner Sicht gab es in den kontrollierten Schulen keine unmittelbare Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen», sagt Deflorin. «Im schlimmsten Fall hätte es in einem Schrank zu einer Explosion oder einem Brand kommen können – oder dass sich jemand aufgrund einer Verwechslung verätzt.»

Keine rechtlichen Konsequenzen

Oft sind Chemikaliensammlungen über Jahrzehnte gewachsen, wurden von einem pensionierten Lehrer an die Nachfolger und Nachfolgerinnen weitergegeben. «Da ist klar, dass es einen gewissen Wildwuchs gibt», sagt Deflorin. «Bei vielen Schulen, gerade mit mehreren Chemielehrpersonen, sind die Zuständigkeiten nicht klar geregelt.»

Laut Deflorin drohen aufgrund der Kontrollen keine rechtlichen Konsequenzen. «Wir haben keine Anzeigen gemacht. Die Schulen, die wir kontrolliert haben, waren sehr kooperativ. Gewisse haben sich auch freiwillig bei uns gemeldet und gefragt, ob wir bei ihnen auch vorbeikommen können», sagt der Amtsleiter. «Sie haben ein grosses Interesse daran.» Im laufenden Jahr soll es aufgrund der positiven Erfahrungen erneut zahlreiche Kontrollen geben.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert.

Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!