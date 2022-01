Findet Olympia statt? - «Natürlich haben wir Bedenken» – das grosse Bangen um die Winterspiele

1 / 5 In einem Monat finden in China die Olympischen Winterspiele statt. imago images/Kyodo News Doch die Kritik am Mega-Event, sie reisst nicht ab. Probleme gibt es einige. Wobei das grösste sicherlich Corona ist. imago images/Kyodo News Werden die Winterspiele abgesagt oder nicht? Gemäss verschiedenen Medienberichten will das Internationale Olympische Komitee genau diese Frage ab Mittwoch diskutieren. REUTERS

Darum gehts Am 4. Februar sollen die Olympischen Winterspiele in China starten.

Oder doch nicht? Wegen Corona wird der Mega-Event immer mehr diskutiert.

20 Minuten hat mit Betroffenen gesprochen.

Der Schweizer Missionschef macht sich jedenfalls Sorgen.

In einem Monat finden in China die Olympischen Winterspiele statt. So lautet zumindest der Plan. Doch die Kritik am Mega-Event, sie reisst nicht ab. Probleme gibt es einige. Wobei das grösste sicherlich Corona ist. Ende 2019 tauchte das Coronavirus das erste Mal in China auf, nun wird die Omikron-Variante zu einer riesigen Herausforderung für alle Olympia-Beteiligten. Eine Mammutaufgabe.

Das weiss auch Tom Seger. Er ist der CEO von der Swisscurling Association. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Natürlich haben wir, wie die ganze Welt, Respekt vor dem Virus. Doch wir machen alles, was wir können.» Seger erzählt von kleinen Teams, von strikten Blasen, in denen sich die Schweizer Curlerinnen und Curler aufhalten. «Es gibt auch keine Ungeimpften bei uns.» Er gibt aber auch zu: «Natürlich haben wir Bedenken, die mitschwingen. Zumal wir bei Olympia gute Chancen auf Medaillen haben.»

Und andere Olympionikinnen und Olympioniken? Für den Schweizer Skicross-Fahrer Ryan Regez sind die Spiele noch weit weg: «Zu diesem Zeitpunkt denke ich nicht an Olympia. Noch nicht. Es stehen noch einige wichtige Rennen an.» Aber auch er hat Respekt: «Natürlich ist eine Corona-Infektion im Hinterkopf. Doch wenn wir unterwegs sind, denke ich selten daran.» Sie seien alle getestet und geimpft und würden sich in einer Blase befinden, da sie zusammen von Ort zu Ort reisen würden. «Ich glaube, dass ich in dieser Blase sicherer bin, als wenn ich jetzt in der Schweiz und nicht abgeschottet wäre.»

«Diskutiert wird eine Verschiebung auf jeden Fall»

Was die Aussagen der beiden zeigen: Die Teilnehmenden haben Hoffnung. Hoffnung, dass die Winterspiele wie geplant stattfinden. Und auch die Verantwortlichen tun alles für eine erfolgreiche Durchführung. Eine strikte Blase, tägliche Corona-Tests und eine faktische Impfpflicht. Denn: Alle, die nicht geimpft sind, müssten bei der Ankunft in China 21 Tage in Quarantäne. Zudem wurde zuletzt bekannt, dass für alle am Mega-Event beteiligten Personen knallharte Regeln gelten. So schottet China Tausende Olympia-Helferinnen und -Helfer komplett von der Aussenwelt ab.

Daher stellt sich schon die Frage: Ist es überhaupt sinnvoll, das absolute Mega-Event durchzuboxen? Der Schweizer Missionschef schlug jedenfalls in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen Alarm. «Diskutiert wird eine Verschiebung auf jeden Fall, der Druck aufs IOC steigt. Die Diskussionen sind gross», so Stöckli. Er weiss aber auch, dass eine Verschiebung grosse Probleme birgt. «Es tönt relativ einfach. Aber da bestehen im Wintersport natürlich für 2023 auch schon Verträge beispielsweise für Weltmeisterschaften.»

Was das Wunschszenario von Swiss Olympic ist, will der Missionschef nicht abschliessend beantworten. Um möglichst fair zu sein, hat Swiss Olympic Massnahmen ergriffen. «Wir haben die Selektionskonzepte aufgeweicht. Es werden nicht nur harte Kriterien wie Platzierungen angewandt, sondern auch ‹softe› wie Einschätzungen der Trainerinnen und Trainer», erklärt er.

Das Internationale Olympische Komitee diskutiert

Und was denken die Sport-Stars über eine allfällige Absage in diesem Jahr? Es sei nicht seine Aufgabe, so Seger. «Wir nehmen das, was uns aufgetischt wird. Es ist nicht an Swisscurling, über Olympia 2022 zu entscheiden. Aber wir hoffen schon, dass die Spiele stattfinden.» Der 34-jährige Snowboarder Nevin Galmarini schreibt in einer Kolumne im «Bündner Tagblatt»: «Olympia bringt mich in ein Dilemma.» Dabei bezieht er sich jedoch nicht auf die Pandemie. Er hat Zweifel wegen Menschenrechtsfragen. «Ich befinde mich in einem moralischen Dilemma», so Galmarini.

Es bleibt spannend. Am 4. Februar sollen in Peking die Olympischen Spiele eröffnet werden. Der absolute Höhepunkt für Sportlerinnen und Sportler, Coaches und Sport-Fans weltweit. Werden die Winterspiele abgesagt oder nicht? Klar ist: In den nächsten Tagen wird man mehr wissen. Gemäss verschiedenen Medienberichten will das Internationale Olympische Komitee genau diese Frage ab Mittwoch diskutieren.

Ungeimpft an die Winterspiele? Olympiasiegerin Patrizia Kummer hat die Olympia-Limite erreicht. Ob sie in Peking startet, ist jedoch noch ungewiss. Von Swiss Olympic selektioniert, ist sie noch nicht, die Selektionen folgen erst im Verlauf des Januars. Sollte sie an den Winterspielen teilnehmen, müsste die 34-jährige Walliserin nach der Einreise in China 21 Tage lang in Quarantäne. Dies, weil die 34-jährige Walliserin nicht gegen Corona geimpft ist – aus persönlichen Gründen. Gegenüber 20 Minuten will sie sich nicht zu einer allfälligen Quarantäne äussern. Sie sagt: «Das ist mir alles noch zu weit weg und zu unsicher. Ich muss mich im Moment zuerst noch auf meine weiteren Qualirennen konzentrieren, damit ich dort mein Bestes geben kann.» Und: «Es gibt ja auch noch andere Fahrerinnen, die nach China reisen wollen.» Sie nehme jetzt alles von Tag zu Tag und schaue, was noch alles auf sie zukomme. «Schliesslich ist man in der heutigen Zeit ständig mit neuen Situationen konfrontiert.»