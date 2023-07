Aurora Ramazzotti zeigt am Strand ihren After-Baby-Body

Fans sind entzückt von Aurora. «Du bist wunderschön, eine zauberhafte Mama», so der Tenor in den Kommentaren.

Aurora Ramazzotti weilt derzeit in den Ferien in der italienischen Region Ligurien und posiert für ein paar Bikini-Shots am Strand. Gut sichtbar und unretouchiert ist dabei ihre Kaiserschnittnarbe. Fans sind entzückt vom After-Baby-Body der 26-Jährigen. «Natürlich und wunderschön, du siehst fantastisch aus», schreibt eine Userin. Nicht auf dem Bild, aber mit von der Partie an der schönen Küste sind vermutlich ihr Partner Goffredo Cerza (27) und Baby Cesare. Der Kleine kam am 30. März 2023 zur Welt und für die drei dürften es die ersten Familien-Ferien sein.