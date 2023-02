Natur- und Tierpark Goldau: Geier brüten Gipsei aus

«Das ist sehr traurig und schade. Ich hatte so gehofft, dass es dieses Jahr wieder klappt mit dem Ausbrüten», schreibt eine Instagram-Nutzerin unter den Post. Bereits in den beiden letzten Jahren sind Küken ums Leben gekommen. «Die Erfahrung zeigt, dass ältere Bartgeier eher schwächere Küken haben», so Wehrle. So ist Mascha bereits 33 Jahre alt, Hans ist 30-jährig.