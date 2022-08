Fondation Beyeler : «Naturgewalt» – Wasser lief bei Sturm «von Wänden und Decke» des Museums

Die Werke der Mondrian-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen BS blieben unversehrt, wie das Museum mitteilt. An der eigenen Sammlung und am Gebäude werden jedoch Schäden befürchtet.