Anja Zeidler: «Bestatter» macht sich über Umgang mit Tumor lustig

Darum gehts Anja Zeidler will ihre erneute Tumorerkrankung anders behandeln als die erste.

Erst vor eineinhalb Jahren liess sie sich einen Desmoid unter der linken Brust entfernen. Nun will die 30-Jährige erst einmal abwarten, wie er sich entwickelt.

Weil sie im Kampf gegen die Erkrankung unter anderem auf ein positives Mindset und Selleriesaft setzt, macht sich ein «Bestatter» auf Twitter lustig über sie.

Anja Zeidlers Desmoid-Tumor ist zurück. Diesen will sie aber nicht sofort bestrahlen oder operativ entfernen lassen. Stattdessen setzt sie vorerst auf den Rat ihrer Naturheilärztin, Sellerie- und Randensaft und ein positives Mindset – in enger Abstimmung mit ihren Fachärzten und regelmässigen Kontrollen. Doch diese Herangehensweise sorgt in den sozialen Medien für Kopfschütteln.

So macht sich unter anderem «Hin&Weg Bestattungen» auf X, ehemals Twitter, über die Influencerin lustig, zweifelt an den Erfolgsaussichten und schreibt: «Anja Zeidler, STARK! Der Tipp mit dem Selleriesaft könnte direkt von uns kommen.» Der Tweet ist zudem mit einem Sarg-Emoji und dem Hashtag «Naturheilkunde» versehen.

Bei «Hin&Weg Bestattungen» zieht sich die Mischung aus schwarzem Humor und Zynismus durch sämtliche Posts. In anderen Tweets steht etwa: «Ihre Frau ist eine Hexe? Neues Angebot! Gratis Einäscherung für Hexen» oder «Rauchen vermindert das Risiko, an Demenz zu sterben». Kein Wunder, denn bei der Seite handelt es sich um kein echtes Bestattungsunternehmen, sondern um einen Satirekanal, der vor rund drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Auf Instagram und X folgen den Kanälen rund 85’000 Menschen. Häufig geraten Medizinskeptiker und sich fahrlässig in Gefahr bringende Menschen in die Schusslinie der Autoren.

Anja Zeidler lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Die Luzernerin zeigt sich auf Anfrage von 20 Minuten über derartige Posts entspannt: «Ich handle nicht leichtsinnig. Die Entscheidung, mit einer OP oder Bestrahlung vorerst zuzuwarten, haben meine Ärzte und ich gemeinsam getroffen, da mein Tumor mich momentan in keiner Weise gefährdet.» Weiter führt sie aus: «Trotz OP vor eineinhalb Jahren ist der Desmoid trotzdem wieder gewachsen, dies war also auch keine Dauerlösung.»

Auch wenn alternative Methoden und Komplementärmedizin keine Wirkung gegen den Tumor zeigen sollten, sehe die zweifache Mutter nur Positives darin, «da der Körper und die Psyche so oder so davon profitieren können.» Abschliessend meint sie: «Sollte er dennoch rasant wachsen, möchte ich auf jeden Fall mit einer Operation oder Bestrahlung handeln!» Vorerst wolle sie entspannt bleiben und «kontraproduktive Ängste» ablegen.

Viel mehr als über solchen Online-Spott ärgert sich die Unternehmerin darüber, dass Menschen oftmals einen Tumor direkt mit Krebs verbinden. «Ich habe glücklicherweise keinen Krebs und will ein für alle Mal betonen, dass ich mich bei einer derartigen Diagnose niemals ‹nur mit Selleriesaft und Naturheilkunde› behandeln lassen würde. Ich vertraue der Schulmedizin und sehe in Komplementärmedizin zusätzlich unterstützende Wirkungen.»

Facharzt unterstützt das Zuwarten

Bei Anja Zeidlers Desmoid handelt es sich um einen seltenen Tumor, der grundsätzlich als gutartig gilt, nichtsdestotrotz gibt es bösartige Züge. So kann er weiter wachsen und sich in Organe einfressen. Mit regelmässigen Ultraschall- und MRT-Untersuchungen will sie überwachen, wie er sich entwickelt – ein Vorgehen, das auch der Ostschweizer Onkologe Michael Knauer auf Anfrage von 20 Minuten empfiehlt: «Früher hat man diese Art von Tumoren stets operativ entfernt. Mittlerweile ist es aber klar die Empfehlung, erstmal abzuwarten, ob der Tumor wächst – dann kann immer noch eine Operation oder Bestrahlung geplant werden.» Nichtsdestotrotz appelliert der Mediziner, «dass alternative Handlungen wie Selleriesafttrinken keine ‹echte Wirkung› auf den Tumor haben».