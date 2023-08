Naturschützer entsetzt: Hier schiessen Segler bei Gibraltar auf streng geschützte Orcas

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten bei Gibraltar zu Attacken von Orcas auf kleinere Schiffe.

In den vergangenen zwei Jahren häuften sich Berichte über die Attacken von Orcas, auch als Schwert- oder Killerwale bezeichnet, auf Boote, insbesondere Segelschiffe und Jachten. Es wurde mehrmals davon berichtet, dass vereinzelt Tiere gezielt die Ruderblätter der Boote attackierten und ihnen Schaden zufügten. Ein Verhalten, das auch zahlreiche Wissenschaftler vor Rätsel stellte. Wie am Sonntag aus Berichten spanischer Medien bekannt wurde, kam es bereits am Donnerstag, den 17. August, zu einem Vorfall, bei dem eine Segelcrew mit Feuerwaffen auf Orcas geschossen hat. Die internationale Meeresschutzorganisation Oceancare bezeichnet den Vorfall als «inakzeptabel und skandalös» und fordert rechtliche Konsequenzen.