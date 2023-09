Naturspektakel: Heller Mond erleuchtet Schweizer Nacht

Am Freitag wird der letzte Supermond des Jahres zu sehen sein. Bereits in der Nacht auf Dienstag war der Mond sehr hell – auch wegen der trockenen Luft.

1 / 7 Blick vom Eigergletscher : Sieht aus wie Tageslicht, aber es ist der Mond. Jungfraubahnen Management AG/Roundshot Mondschein auf dem Col des Gentianes. Nendaz - NVRM/Roundshot Hier geht auf dem Säntis nicht die Sonne unter, sondern der Mond. Säntis Schwebebahn/Roundshot

Darum gehts In der Nacht auf Dienstag machte der Mond die Nacht zum Tag.

Am Freitag wird es noch heller.

Dann ist der letzte Supermond des Jahres zu beobachten.

Nach den spektakulären Polarlichtern konnte auch in dieser Nacht ein aussergewöhnliches Naturphänomen beobachtet werden. Wie Bilder von Webcams zeigen, machte der ungewöhnlich helle Mond die Nacht zum Tag.

Grund für das helle Licht dürfte die trockene Luft in der Schweiz sein, so Roger Perret von MeteoNews. «Dank der guten Sicht war der Mond heute wohl besonders stark.» Ob der helle Mond auch mit dem anstehenden Supermond zusammenhängt, sei aber unklar.

Am Freitag steht nach bereits zwei Supermonden im August bereits der nächste an. Der Supermond am 29. September ist aber vorerst der letzte Supermond des Jahres 2023. Es ist auch der diesjährige Erntemond, das heisst der Vollmond, der am nächsten zum ersten Herbsttag auftritt.

Supermond am frühen Freitagabend

«Erntemonde treten zu dieser Zeit des Jahres auf und werden so genannt, weil mehrere Tage lang bei Sonnenuntergang ein fast voller Mond aufgeht», sagt Patrick Hartigan, Professor für Physik und Astronomie an der Rice University zu «Business Insider». Der Name geht auf den Umstand zurück, dass Landwirte auf der Nordhalbkugel auch nach Sonnenuntergang dank des hellen Monds weiter ernten konnten.

Von einem Supermond spricht man, wenn der Mond besonders nahe an der Erde vorbeikreist. Ist dies der Fall kann er bis zu 15 Prozent heller erscheinen als üblich. Der diesjährige Erntemond ist besonders am frühen Abend gut zu beobachten. In der Schweiz geht der Mond am Freitag kurz nach 19 Uhr auf.

