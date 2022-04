Bodenseeregion  – Naturteich umgebaut – nun wollen die Kröten im Swimmingpool laichen

In einem Ostschweizer Garten, in der Nähe vom Bodensee, stand bis vor kurzem noch ein Naturteich mit Fischen und Amphibien. Dieser wurde jedoch zu einem gewöhnlichen Swimmingpool umgebaut.

Seit es wieder regnet, tauchen nun Amphibien auf, die in den Pool steigen wollen. «Fast jeden Abend kommen ungefähr zehn bis 15 Kröten bei Dämmerung zum Pool», sagt eine Ostschweizerin, die anonym bleiben will. Sie wisse nicht recht, was sie machen soll, denn jetzt wollen die Amphibien im Pool laichen. «Wir sind Tierfreunde, wollen die Kröten aber nicht bei uns im Pool haben», sagt sie.

Sie vermuten, dass es sich um Tiere handelt, die letztes Jahr bei ihnen im Teich zur Welt gekommen sind. Bis jetzt haben sie die Amphibien immer aufgesammelt und zu einem grossen Naturteich oder zu einem Bach am Waldrand in der Nähe gebracht. «Wir sind uns nicht sicher, ob wir das Richtige tun», sagt sie.

Hartnäckige Rückkehrer

Man könne die Tiere in ein nahe gelegenes Gewässer bringen, müsse aber damit rechnen, dass sie wieder zurückkommen. «Erfahrungsgemäss ist es fast nicht möglich, dass sie nicht zurückkehren werden», sagt Barandun. Man könne auch einen kleinen Plastikzaun um den Pool aufstellen. Es habe aber oftmals trotzdem Tiere in einem eingezäunten Gewässer. «Amphibien, die irgendwo hinein wollen, werden alles tun, um einen Weg zu finden.»

Pool mit den Amphibien teilen

Amphibien müssen sich vermehren und müssen daher in einem Gewässer ihre Eier ablegen. «Wenn sie das nicht können, sterben sie», so Barandun. Im Normalfall laichen Amphibien im Verlaufe des März. Dieses Jahr habe sich aber alles aufgrund der Trockenheit verzögert. «Das Ablegen der Eier wird aber in den nächsten Tagen passieren.» Wenn man die Amphibien also noch einige Tage davon abhalten könne, ihre Eier in den Pool zu legen, hätte man es geschafft – zumindest für diesen Frühling.