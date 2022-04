Naturwein liegt im Trend – das musst du darüber wissen

Was letztes Jahr der Orange Wine war, ist dieses Jahr der Naturwein: von keiner hippen Weinkarte wegzudenken. Naturwein gilt als authentisch, weil dank ökologischem Weinbau keine künstlichen Zusatzstoffe in ihm stecken – nur Trauben.

Naturwein ist also so gesehen einfach nur gegorener Traubensaft. Das klingt aber viel zu lieblos für den Wein, in dem so viel Liebe steckt. Wir erklären, ab wann ein Wein Naturwein heissen darf, und stellen eine Schweizer Winzerin und einen Schweizer Naturwein-Onlineshop vor.