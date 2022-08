Deutschland : Navi leitet Autofahrer während Aufführung auf Open-air-Theaterbühne

Ein von seinem Navigationssystem fehlgeleiteter Autofahrer hat in Deutschland zum Abbruch einer Theatervorstellung geführt: Der Mann fuhr mit seinem Audi mitten auf die Bühne.

Ein Urlauber traute seinem Navi zu sehr und fuhr mitten in eine Open-air-Theatervorstellung auf die Bühne.

Der Mann, ein Urlauber aus Rüdesheim, wollte zu einem Hotel in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern), fuhr aber zur Vorstellungszeit auf die nahe gelegene Freilichtbühne. Der Intendant der dort dargebotenen Müritz-Saga, Nils Düwell, sagte am Freitag: «Zum Glück war die Vorstellung gerade wegen eines Regenschauers unterbrochen, sodass niemandem etwas passiert ist.»