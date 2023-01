Er sei bereits an Silvester in Isolationshaft gekommen, weil er sich rund eine halbe Stunde zu früh das Gesicht gewaschen habe.

Der in einem russischen Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexei Nawalny ist nach eigenen Angaben erneut in eine Einzelzelle gesperrt worden, weil er sich sein Gesicht zu früh gewaschen hat. Die Gefängnisleitung habe bereits am 31. Dezember für insgesamt 15 Tage Isolationshaft angeordnet – als Strafe dafür, dass er sich morgens statt um sechs Uhr, wie angeordnet, bereits um 5.24 Uhr das Gesicht wusch. Das liess Nawalny am Montag über sein Team auf Instagram mitteilen.