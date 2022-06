Nach Verlegung : Nawalny-Sprecherin fürchtet neuen Anschlag – «Er ist in Gefahr»

Der Kremlgegner Alexei Nawalny ist laut seinem Anwalt nicht mehr im Straflager, in dem er bisher seine neunjährige Haftstrafe abgesessen hatte. Seine Anhänger fürchten, dass der Oppositionelle getötet werden könnte.

Am Dienstag verschwand der Kreml-Kritiker abrupt aus dem Straflager in Pokrow, wo er seine neunjährige Haftstrafe absitzen sollte.

Der gerade erst zu neun Jahren Haft verurteilte Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach Angaben seines Anwalts und seinen Mitarbeitern nicht mehr in dem bisherigen Straflager. «Alexej ist verschwunden, es gibt keine Angaben dazu, wo er sich befindet», sagte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Dienstagabend in der Youtube-Sendung «Populjarnaja Politika» (Deutsch: Populäre Politik). Der Anwalt habe im Straflager in Pokrow keine Auskunft dazu bekommen, wohin der 46 Jahre alte Oppositionsführer verlegt wurde, hiess es.