Russischer Regierungskritiker Nawalny wäre nicht der erste Regierungskritiker, der vergiftet wurde

Die Liste an russischen Oppositionellen, die ermordet, vergiftet oder verletzt wurden, ist lang. Alexej Nawalny wäre nur das jüngste Beispiel. Seine Familie spricht von Vergiftung, die Ärzte von einer Stoffwechselstörung.

Alexander Litvinenko, ehemaliger KGB-Agent und später scharfer Kritiker Putins, wurde 2006 in London mit Polonium 210 vergiftet.

Nawalny wäre nicht der erste Regierungskritiker, der in Russland ermordet, vergiftet oder verletzt würde.

Kremlkritiker wie Alexej Nawalny leben gefährlich in Russland. Der 44-Jährige ist schon mehrfach öffentlich attackiert worden. Und nicht das erste Mal gibt es den Verdacht einer Vergiftung wie jetzt in Omsk.

Nawalnys Familie geht von einem Giftanschlag aus – auch weil es andere Fälle und vor allem viele Motive gibt.«Die Geschichte der Vertreter der russischen Opposition, die vergiftet wurden, ist so lang, dass es schon fast langweilig ist, sie aufzuzählen», meinte nun die russisch-amerikanische Autorin Masha Gessen mit Blick auf Nawalny.

Die Drahtzieher dieser Anschläge können sich meist sicher fühlen in Russland. Bisher ist kaum einer dieser Fälle mit weltweiter Beachtung aufgeklärt.



Alexej Nawalny gehört seit Jahren zu den schärfsten Kritikern von Wladimir Putin. Er greift mit seinen Enthüllungen über Korruption im Staatsapparat und über das enge Machtgeflecht der Oligarchen mit dem Kreml die Mächtigsten in seiner Heimat an. Auch die Geheimdienste. Entsprechend gross ist die Anzahl seiner Feinde. Immer wieder gibt es Razzien in seinen Büros landesweit.