Am Freitag haben die kalifornischen Behörden den Untersuchungs- und Autopsie-Bericht zum Tod von Naya Rivera (33) veröffentlicht. Darin sind unter anderem die Schilderungen enthalten, die der vierjährige Sohn Josey des «Glee»-Stars zum Unfall gemacht hat. Gemäss ETonline.com steht im Report, dass die beiden am 8. Juli in der Bucht Diablo Cove des Lake Piru im kalifornischen Ventura County aus ihrem Boot ins Wasser gesprungen sind.

Familie und Freunde trauern am 13. Juli an Lake Piru um Naya

«Kurz darauf wies die Verstorbene Josey an, zurück aufs Boot zu steigen», zitiert das Portal aus den Unterlagen, «sie half ihm aufs Boot, dann hörte er sie ‹Hilfe!› rufen und sie hielt ihren Arm in die Luft. Danach verschwand sie im Wasser.» Später fand ein Mitarbeiter des Bootsverleihs Josey schlafend auf dem Boot. Der Junge habe ihm dann gesagt: «Mama ist weg.»

Erlitt sie nach dem Sprung ins Wasser einen Schwindelanfall?

Naya wollte ursprünglich grillieren

Naya Rivera starb am 8. Juli im Alter von 33 Jahren, die Behörden fanden sie trotz intensiver Suche aber erst am 13. Juli. Die Schauspielerin wurde am 24. Juli im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles beigesetzt.