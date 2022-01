Sensationsfund – Nazi-Chiffriermaschinen werden in jahrelanger Arbeit restauriert

Es gilt als Sensationsfund: Ein Taucher konnte in der deutschen Ostsee sechs Enigma-Chiffriergeräte aus der Nazi-Zeit bergen. Entdeckt hatte er sie aus Zufall. Die Maschinen sind allerdings in denkbar schlechtem Zustand – das Salzwasser, der Meeresboden und die Zeit haben den Enigmen zugesetzt. Seit ihrem Fund befinden sie sich in der Archäologischen Zentralwerkstatt auf Schloss Gottorf in Schleswig.