Nazi-Stein in Chur sorgt international für Schlagzeilen

1 / 2 Auf dem Friedhof Daleu in der Bündner Kantonshauptstadt Chur steht … Wikipedia Commons/Xenos/CC BY-SA 3.0 …der Nazi-Stein. «Es ist ein nazistisch geprägter Gedenkstein für deutsche internierte Soldaten, um es irgendwie sachlich auszudrücken», so Historiker Bernd Ulrich zu SRF. Screenshot SRF

Darum gehts In Chur haben deutsche Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ein Denkmal errichtet.

Obwohl es mitten in der Stadt steht, war es in Vergessenheit geraten.

Mittlerweile gibt es eine Debatte darüber, was mit dem Gedenkstein passieren soll.

Auch die britische BBC schreibt jetzt darüber – und gibt einen Einblick, wie man die Schweiz im Zweiten Weltkrieg sieht.

Auf dem Friedhof Daleu mitten in Chur steht seit 1938 ein Nazi-Denkmal, wie das SRF im Januar berichtete. Es gehört zum Heldenkult, mit dem Hitler-Deutschland den Zweiten Weltkrieg legitimierte. Der Granitblock hat in der Bündner Hauptstadt eine Kontroverse ausgelöst – und jetzt auch die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich gelenkt.

Nachdem es seit Januar wieder ruhig geworden war um den Stein, widmete «BBC News» dem Denkmal am Sonntag einen ausführlichen Artikel: «Das 13 Tonnen schwere Steinmonument, das die benachbarten Grabsteine in den Schatten stellt, sorgt für Kontroversen – und Scham», schreibt «BBC News».

Die Churer hätten offenbar jahrzehntelang nicht gewusst, was es damit auf sich habe. 1938 dagegen sei das allen klar gewesen, zumal im Kanton Graubünden Sympathisanten des nationalsozialistischen Deutschlands gut dokumentiert sind.

«Die Schweizer, die wie immer hofften, …»

Nationalsozialistische Parteien haben sich in der Schweiz nie wirklich durchgesetzt. Dennoch notiert «BBC», seien Deutsche in der Schweiz während des gesamten Krieges in der Nazi-Partei aktiv gewesen. «Und die Schweizer, die wie immer hofften, sich aus den Kämpfen heraushalten zu können, gingen Kompromisse mit Berlin ein, indem sie Nazi-Gold in Banken anlegten und jüdische Flüchtlinge abwiesen.»

Nach Kriegsende kam es in der Schweiz zu Säuberungen und Prozessen. «Ich glaube, danach dachten viele Leute, jetzt ist es vorbei, die Nazis sind weg, kein Problem», sagt der Historiker Martin Bucher dem britischen Nachrichtensender.

«Kollektive Amnesie»

Das Denkmal in Chur geriet bis heute in Vergessenheit. Diese «kollektive Amnesie» sei so stark gewesen, dass die Churer «die Ursprünge des Denkmals und die Anwesenheit der Nazis in der Schweiz heute wie eine Offenbarung» empfinden würden, schreibt «BBC».

Was sollen die Churer mit dem Nazi-Stein machen? Abreissen. Ungeschönt seine Geschichte auf einer Plakette erzählen. Ein Denkmal für die jüdischen Opfer des Zweiten Weltkriegs daraus machen. Ein Denkmal für alle Opfer des Zweiten Weltkriegs daraus machen. Ich weiss es nicht.

In der Debatte, was mit dem Nazi-Denkmal geschehen soll, befürwortet demnach die Mehrheit den Einsatz einer unabhängigen Expertenkommission wie die Bergier-Kommission, die in den 90ern die Flüchtlingspolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und den Verbleib jüdischen Vermögens bei Schweizer Banken untersucht hatte.

«Wichtig zu sagen, warum es dort steht»

«Trotz einer gewissen Beschämtheit» haben «BBC» zufolge nur wenige Leute vorgeschlagen, das Denkmal abzureissen. «Ich denke, es sollte in Chur bleiben», sagt Historiker Martin Bucher den Briten. «Aber ich denke, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, warum es dort steht. Vielleicht kann es ein Denkmal sein, das an alle Menschen erinnert, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind.»

Auch SP-Nationalrat Jon Pult findet: Das Denkmal solle als Warnung dienen. «Wir sollten eine Kultur des Wissens darüber schaffen, denn wie wir wissen, besteht immer die Gefahr von faschistischen Ideologien, totalitären Ideologien, wie wir sie jetzt zum Beispiel in Russland sehen.»

«In München poliert und graviert»