Freiburg: Nazi-Flagge an Militärmesse sorgt für Entsetzen

Stand am Wochenende zum Verkauf: eine Hakenkreuz-Flagge an einer Militärmesse in Freiburg.

Am vergangenen Wochenende fand in Freiburg eine Militärbörse, die sogenannte Bourse Militaria statt. Wie eine Userin auf Facebook publik machte, hing dabei eine mehrere Quadratmeter grosse Hakenkreuz-Fahne an der Wand. Das Lokalportal «Frapp» berichtete zuerst über den Vorfall.

Hakenkreuze nicht generell verboten

Doch die Polizistinnen und Polizisten konnten nichts Illegales feststellen. Denn Hakenkreuze sind in der Schweiz nicht generell verboten. Verboten sind nur Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Das heisst, ein Hakenkreuz müsste in diesem Kontext verwendet werden. Der Fall an der Militaria-Messe sei nicht in diesen Rahmen gefallen, sagt ein Mediensprecher der Kantonspolizei Freiburg zu «Frapp».