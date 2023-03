Langenthal BE: Fasnachts-Zeitung verwendet Nazi-Spruch

Das bedeutet der Ausdruck «Arbeit macht frei»

Der Spruch wurde dadurch bekannt, dass er als Toraufschrift in den Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde. Die Worte prangten sowohl im nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz als auch in jenem in Dachau. Der Spruch wird heute mit der Zwangsarbeit, Unterwerfung, Erniedrigung und Ermordung während des Holocausts in Verbindung gesetzt und deshalb heute nicht mehr verwendet.