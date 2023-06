NBA-Finals: Der serbische Superstar Nikola Jokic will den Titel

In den NBA-Finals duellieren sich die Denver Nuggets und die Miami Heat. Denver ist Favorit, als Starspieler sticht in beiden Teams je einer heraus.

Darum gehts In den NBA-Finals kämpfen die Denver Nuggets und die Miami Heat um den Titel.

Die Nuggets stehen erstmals im Final und sind klarer Favorit.

Nikola Jokic und Jimmy Butler sind die Starspieler der jeweiligen Teams.

In den NBA-Finals sind die Miami Heat gegen die Denver Nuggets (Zwischenstand 1:1) der riesige Underdog, der klare Aussenseiter. Das ist das Team aus Florida aber seit Beginn der Playoffs – dennoch konnte in der Eastern Conference den Heat keiner das Wasser reichen. Dabei war der Meister von 2006, 2012 und 2013 nach 82 regulären Saisonspielen nur die Nummer 8 im Osten gewesen.

Mit dieser Platzierung mussten die Heat ins Play-In, eine Art Vorrunde für die Playoffs. Dort verloren sie zunächst gegen die Atlanta Hawks und kamen nur in die Playoffs, weil sie anschliessend die Chicago Bulls in einer einzigen entscheidenden Partie besiegten. In der Folge wurden die Nummer 1, die Milwaukee Bucks (4:1), die an Nummer 5 gesetzten New York Knicks (4:2) und die zweitplatzierten Boston Celtics (4:3) aus dem Weg geräumt. Einen grossen Anteil an diesen Erfolgen hat Starspieler Jimmy Butler.

Miami schaut nur auf sich selbst

Der 33-Jährige erzielte gegen die Bucks unglaubliche 37,6 Punkte im Schnitt, über die gesamten Playoffs hat «Jimmy Buckets» einen Punkteschnitt von 27,3. Zudem nimmt und versenkt Butler zumeist auch die wichtigsten Würfe der Heat – er ist der Clutch-Player des Teams. «Wir machen uns keine Gedanken darüber, was irgendwer denkt. So war es das ganze Jahr und daran wird sich auch nichts ändern», sagte Butler nach Finalspiel zwei. Neben ihm überzeugen aktuell bei den Heat auch die vier ungedrafteten Spieler Duncan Robinson, Max Strus, Gabe Vincent und Caleb Martin.

Beim Finalgegner Denver, dem besten Team aus dem Westen, heisst der Star Nikola Jokic (28). Der serbische Center war 2020/21 und 2021/22 bereits zweimal als MVP, als bester Spieler der regulären Saison, ausgezeichnet worden. Jedoch waren die Nuggets danach in den Playoffs nicht erfolgreich. Nun sieht das anders aus, das Team aus Denver steht erstmals in der Clubhistorie in den NBA-Finals – das vor allem auch wegen Jokic, dem aktuell wohl besten Basketballer der Welt. Der Kumpel von Tennis-Superstar Novak Djokovic macht im Schnitt 30,4 Punkte in den Playoffs und besticht zudem mit 10,1 Assists im Schnitt – ein überragender Wert für einen Center mit einer Körpergrösse von 2,11 Metern.

«Viel Fehlkommunikation»

Doch obwohl der «Joker» überragend spielt – neben ihm zeigt auch Jamal Murray starke Leistungen –, verloren die Nuggets (108:111) zum ersten Mal überhaupt ein Heimspiel in diesen Playoffs. «Es gab bei uns viel Fehlkommunikation und viele Missverständnisse», so Jokic. Es reicht also nicht, wenn der Superstar überragend ist, das Team macht den Unterschied. Nun gilt es für die Nuggets, das in Miami unter Beweis zu stellen. Denn das viel zitierte Momentum befindet sich aktuell bei den Heat, die nun zwei Heimspiele im Kaseya Center bestreiten dürfen.

