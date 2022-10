615’000 Franken: NBA-Maskottchen kassiert drei Mal mehr als die bestbezahlte US-Basketballerin

In den USA regen sich derzeit viele Fans auf. Der Grund: Das Gehalt einiger Club-Maskottchen. Diese verdienen unglaublich viel Geld – besonders einer: «Rocky the Mountain Lion».

1 / 3 Das Maskottchen «Rocky the Mountain Lion» von den Denver Nuggets kassiert pro NBA-Saison unfassbare 615’000 Franken. imago sportfotodienst Das kritisiert US-Basketballerin Angel McCoughtry auf Twitter. imago images/ZUMA Wire Der NBA-Superstar Stephen Curry im Dienst der Golden State Warriors darf sich jährlich über fast 50 Millionen Franken freuen. IMAGO/USA TODAY Network

In den USA gehören sie zur Show dazu und sind nicht mehr wegzudenken: Maskottchen. Sie unterhalten die Fans in den Stadien mit halsbrecherischen Stunts, artistischen Moves und humoristischen Darbietungen. In der Schweiz und in Deutschland machen es in den allermeisten Fällen Menschen auf Nebenjob-Basis oder als Zusatzverdienst während des Studiums.

In den USA ist das anders – ganz anders. So kassiert etwa das Maskottchen «Rocky the Mountain Lion» von den Denver Nuggets nämlich pro NBA-Saison rund 615’000 Franken. Das ist ein Monatslohn von etwa 51'250 Franken. Das zumindest hat das US-Medium «Boardroom» herausgefunden. Hinter «Rocky» folgen «Harry» von den Atlanta Hawks mit etwa 600'000 Franken sowie «Benny» von den Chicago Bulls, der etwa 400'000 Franken pro Jahr erhält. Alle anderen Maskottchen folgen mit weitem Abstand. So kriegen die übrigen etwa 60’000 Franken jährlich.

Fans finden Gehalt einen «Skandal»

Ganz verrückt: Mit seinem Jahreslohn verdient das Denver-Nuggets-Markenzeichen fast so viel wie ein Nuggets-Spieler. So erhalten Basketballer, die in der zweiten Runde im NBA-Draft ausgewählt wurden, etwas mehr als 900’000 Franken – was nicht so viel mehr ist als das Maskottchen. Der hohe Lohn wird damit rechtfertigt, dass «Rocky the Mountain Lion» Tricks vorführen muss, die auch in den Zirkus passen würden. Er springt durch brennende Reifen, lässt sich von der Decke abseilen oder balanciert ohne Sicherung auf dem Tribünengeländer.

Auf Social Media schlägt das Monster-Gehalt dennoch hohe Wellen. Angel McCoughtry, Basketball-Nationalspielerin der USA, meinte etwa auf Twitter: «Ich kann lernen, ein Maskottchen zu sein.» Und mit dieser Kritik war sie nicht allein. Auch Nicht-Sport-Stars schrieben von einem «Skandal», einer «Schande» oder waren einfach nur «absolut fassungslos».

Basketballerinnen verdienen weniger

Dass sich gerade mit McCoughtry eine Nationalsportlerin wehrte, verwundert nicht. So kassieren in der Women's National Basketball Association (WNBA), der Basketball-Profiliga für Frauen, die Sportlerinnen weniger Geld – und das massiv. Diana Taurasi ist mit rund 220’000 Franken pro Jahr diejenige, die den höchsten Lohn erhält. Zum Vergleich: Bei den Männern führt Stephen Curry die NBA-Lohnliste an. Der NBA-Superstar im Diensten der Golden State Warriors darf sich jährlich über fast 50 Millionen Franken freuen.