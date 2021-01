LeBron James gegen Donald Trump : NBA-Stars setzen Zeichen – James redet von «zwei Amerikas»

Die Tumulte in Washington lassen die Sportwelt noch immer nicht kalt. Die NBA-Stars um LeBron James protestieren friedlich. Auch kritisiert James Trump scharf.

NBA-Stars um LeBron James haben auch einen Tag nach den Unruhen rund um das Kapitol in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ein friedliches Zeichen gesetzt. Die Spieler und Verantwortlichen der Los Angeles Lakers und der San Antonio Spurs aus der Basketball-Profiliga NBA standen am Donnerstag während der Nationalhymne in einem Kreis auf dem Spielfeld und hakten sich untereinander an den Armen ein, ehe die Partie begann.