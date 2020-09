Ganz unten angekommen: Der ehemalige NBA-Spieler Delonte West bettelt in abgetragenen Kleidern um Geld.

Von ganz oben bis ganz nach unten – Delonte West hatte, wovon viele träumen: Er spielte in der NBA, der besten Basketballliga der Welt, Seite an der Seite mit Superstars wie LeBron James und Shaquille O’Neal, verdiente in neun Jahren 16 Millionen Dollar.